3 நாட்களுக்கு மிக கனமழை..உஷார்..தயாராக இருங்கள்..தமிழக பேரிடர் மீட்பு துறை உத்தரவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மிக கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதால் மாவட்ட நிர்வாகம் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை எடுத்து, அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் விழிப்புடன் இருக்குமாறு தமிழக அரசின் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மீட்பு துறையின் சார்பாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இது அடுத்து வரக்கூடிய 3 தினங்களுக்கு தமிழகம், புதுச்சேரி கடல் பகுதியில் நிலைகொண்டு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று வடதமிழக பகுதியை நோக்கி நகரக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதன் காரணமாக தமிழகத்தல் மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு நிற எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம் மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்..நாளை முதல் மீண்டும் மிக கனமழை..ஆரஞ்ச் அலர்ட் எங்கெங்கு தெரியுமா?

A notice has been issued on behalf of the Revenue and Disaster Relief Department of Tamil Nadu Government that the district administration has taken necessary precautionary measures and all departmental officials have been alerted due to very heavy rain alert.