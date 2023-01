துணிவோட வாரிச கொண்டாடுங்க நண்பா.. மதுரையில் ஒன்றான தல தளபதி பேன்ஸ்! அஜித் - விஜய் படத்துடன் போஸ்டர்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: வாரிசு மற்றும் துணிவு ஆகிய திரைப்படங்கள் நேற்று ஒரே நாளில் ரிலீஸ் ஆகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வரும் நிலையில், விஜய், அஜித் ரசிகர்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் விமர்சனங்களை முன்வைத்து வரும் நிலையில், மதுரையில் விஜய் ரசிகர்கள் மற்றும் அஜித் ரசிகர்கள் இணைந்து ஒட்டி இருக்கும் போஸ்டர் மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று உள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்களான விஜய் மற்றும் அஜித் ஆகியோரது திரைப்படங்கள் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு நேற்று ஒன்றாக வெளியாகி உள்ளன.

கடந்த சில வாரங்களாகவே வாரிசு மற்றும் துணிவு திரைப்படங்கள் தொடர்பான பேச்சுக்களும், ரசிகர்களுக்கு இடையிலான வாக்குவாதங்களும் பேஸ்புக், ட்விட்டரை, இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்களை ஆக்கிரமித்து வருகின்றன.

Varisu and Thunivu were released on the same day yesterday and are receiving mixed reviews. While Vijay and Ajith fans are criticizing each other, a poster of Vijay fans and Ajith fans standing together in Madurai has been well received by the people.