சிறுநீர் கழித்த சுப்பையா கைது.. புகாரளித்தவருக்கு அடுத்தடுத்து மிரட்டல்.. பாதுகாப்பு கோரும் பாலாஜி.!

சென்னை : பெண் வீட்டு முன் பாஜக மாணவர் அமைப்பான ABVP-யின் முன்னாள் நிர்வாகியான டாக்டர்.சுப்பையா சிறுநீர் கழித்த விவகாரம் தொடர்பாக அவர், பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்துள்ள நிலையில், இதுதொடர்பாக புகார் அளித்தவரை சிலர் மிரட்டுவதாகவும், தனக்கு பாதுகாப்பு அவர் வழங்கக்கோரி போலீசாரிடம் கேட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு சென்னை ஆதம்பாக்கத்தில் உள்ள மூதாட்டி வீட்டு வாசலில் மருத்துவர் ஒருவர் சிறுநீர் கழிக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதற்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில், இது தொடர்பாக ஏபிவிபி அமைப்பின் முன்னாள் நிர்வாகியும், மருத்துவருமான சுப்பையா சண்முகம் மீது ஆதம்பாக்கம் போலீசார் மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

Dr. Subbaiah, a former executive of the BJP student body ABVP, has been arrested for urinating in front of a woman's house. It has been reported that some people are threatening Balaji Vijayaragavan who has lodged a complaint in this regard and he has asked the police to provide him security.