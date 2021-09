துபாயில் மருத்துவ சிகிச்சை முடிந்து சென்னை திரும்பினார் விஜயகாந்த் - தொண்டர்கள் உற்சாகம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மருத்துவ சிகிச்சைக்காக துபாய் சென்றிருந்த விஜயகாந்த் இன்று சிகிச்சை முடிந்து சென்னை திரும்பியுள்ளார். விஜயகாந்த் மனைவி பிரேமலதாவுடன் இன்று அதிகாலை 2.30 மணிக்கு துபாயிலிருந்து வரும் எமரேட்ஸ் ஏா்லைன்ஸ் விமானத்தில் சென்னை திரும்பினார்.

தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் விஜயகாந்த் சினிமாவில் புகழின் உச்சியில் இருந்த போதே கட்சி தொடங்கியவர். தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று சட்டசபைக்கு சென்றவர். அதிமுக உடன் கூட்டணி அமைத்து எதிர்கட்சித்தலைவரானார். கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகவே உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டது.

தைராய்டு பிரச்சினை, தொண்டையில் தொற்று, சிறுநீரகப் பிரச்சினை உள்ளிட்டவற்றால் பாதிக்கப்பட்டு தொடர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமெரிக்கா, சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்று வந்தார். பேச்சில் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டது.

English summary

Vijaykanth, who had gone to Dubai for medical treatment, returned to Chennai today after completing his treatment. Vijaykanth returned to Chennai with his wife Premalatha on an Emirates Airlines flight from Dubai at 2.30 am today.