இனி ஏரியா சண்டைக்கு நோ! எல்லோரும் பெசன்ட் நகர் வாங்க.. சென்னையில் இப்படி ஒரு ஜாம்பி உலகமா!

Chennai

சென்னை: சென்னைவாசி மக்களுக்கு விடுமுறை நாட்கள் என்றால் எப்போதும் கொண்டாட்டம்தான். சண்டே நீங்கள் எந்த பார்க் சென்றாலும் அங்கு விளையாடுவதற்கு இடமே கிடைக்காது.

அதேபோல விளையாட்டு மைதானங்களும், பூங்காக்களும் குறைந்த அளவே உள்ள நிலையில் மக்களின் தேடல் அதிகரித்துள்ளது. எனவே எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்ய பல்வேறு புதிய விளையாட்டு அரங்குகள் உருவாகி வருகின்றன.

அந்த வகையில் சென்னை மக்களுக்கு புதிய பொழுதுபோக்கு இடம் ஒன்று கிடைத்திருக்கிறது. நேரில் விளையாடி சலிப்புற்றவர்கள் இனி விரிட்சுவல் எனப்படும் மெய்நிகர் விளையாட்டுகளில் பங்கெடுக்கலாம்.

For the people of Chennai, holidays are always a celebration. No matter what park you go to on Sunday, there is no place to play. Similarly, the number of playgrounds and parks has increased and people's search has increased. Hence various new sports arenas are emerging to meet the expectations. In that way, the people of Chennai have got a new place of entertainment. People who are bored of playi