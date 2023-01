வாந்தி வருதுனு சொன்னாலும் விடமாட்றாங்க.. என்னால முடியலை.. விஜே ஜாக்குலினின் பரபரப்பு "வாக்குமூலம்"

Chennai

சென்னை: 3 நாட்களாக எழுந்திருக்கவே முடியலை, வாந்தி வருதுன்னு சொன்னாலும் விடாம கொடுமை செய்வதாக விஜே ஜாக்குலின் வெளியிட்ட ஒரு பழைய வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

சினிமா நடிகைகளுக்கு இணையாக சின்னத்திரை சீரியல் நடிகைகளும் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளார்கள். சீரியல் நடிகைகளை போல் தொகுப்பாளர்களுக்கும் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் உள்ளனர். அந்த வகையில் விஜய் தொலைக்காட்சியில் விஜேக்களாக இருக்கும் டிடி, கோபி, மகாபா ஆனந்த், பிரியங்கா, ரக்ஷன் வரிசையில் பிரபலமாக இருந்தவர் விஜே ஜாக்குலின்.

விஜய் டிவியில் கலக்க போவது யார் நிகழ்ச்சியில் தொகுப்பாளினியாக வந்தார். இவர் தேன்மொழி பிஏ என்ற சீரியலிலும் நடித்துள்ளார். மேலும் கோலமாவு கோகிலா, கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் உள்ளிட்ட படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.

