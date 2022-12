வாட்ச் விவகாரம்.. அண்ணாமலைக்கு கர்நாடகாவில் எழுந்த ஆதரவு குரல்.. சீனில் சிடி ரவி..திமுக மீது அட்டாக்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை வாட்ச் விவகாரம் பெரும் விவாதத்துக்கு உள்ளாகி உள்ளது. இதுதொடர்பாக, பாஜக மற்றும் திமுக தலைவர்கள் இடையே கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில் அண்ணாமலைக்கு ஆதரவாக கர்நாடகாவில் இருந்து குரல் எழுந்துள்ளது.

தமிழக பாஜக தலைவராக இருப்பவர் அண்ணாமலை. இவர் தற்போது திமுக அரசை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார். மேலும் திமுகவுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டங்கள், போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறார்.

மேலும் அண்ணாமலையின் விமர்சனத்துக்கு திமுக கட்சியில் இருப்பவர்கள் பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர். மேலும் தினமும் சமூக வலைதளத்தில் பாஜக, திமுக தலைவர்கள் இடைமே கடுமையான கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட்டு வருவது வாடிக்கையான ஒன்றாக மாறிப்போய் உள்ளது.

English summary

BJP state president Annamalai watch issue is under great debate. In this regard, there is a conflict of opinion between the leaders of BJP and DMK, there is a voice from Karnataka in support of Annamalai.