சட்டசபையில் சம்பவம்.. வாழ்த்து மழையில் ஸ்டாலின் - கர்வமா இருக்கு தலைவரே! மா.சுப்ரமணியன் புகழாரம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தில் ஆளுநர் உரையை அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்க முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தீர்மானம் கொண்டு வந்த நிலையில், "நாங்கள் உங்கள் குறித்து பெருமை கொள்வது மட்டுமல்ல கர்வமும் கொள்கிறோம் தலைவரே" என்று தமிழ்நாடு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் பாராட்டி இருக்கிறார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, தமிழகம் என்றே தமிழ்நாட்டை உச்சரிக்க வேண்டும் என்று பேசியதற்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்தது.

இந்த நிலையில் நேற்று தமிழ்நாடு சட்டசபைக் கூட்டத்தொடரில் உரையாற்றிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழ்நாடு அரசின் வளர்ச்சித் திட்டங்கள், நோக்கங்கள், செயல்பாடுகள் குறித்து பேசினார்.

English summary

Tamil Nadu health Minister Ma. Subramanian has praised the Tamil Nadu chief Minister M.K.Stalin when he brought a resolution to remove the Governor speech from the list in the Tamil Nadu Legislative Assembly meeting.