மலைமுழுங்கி மகாதேவன்.. “ஆதாரம் இருக்கு” இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க?- ‘பில்’ எடுத்து நீட்டிய ஜெயக்குமார்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : விளம்பர பேனர் ஒன்றுக்கு 7,906 ரூபாய் செலவில் அச்சடிக்க வேண்டும் என வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அனுப்பிய சுற்றறிக்கை இருக்கிறது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக ஆளுநரைச் சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக அரசு மீதான ஊழல் புகார்களைத் தெரிவித்தார். உள்ளாட்சித்துறையில் பேனர் அடிப்பதில் மெகா ஊழல் நடந்திருப்பதாகக் குற்றம்சாட்டினார்.

350 ரூபாய் மதிப்பிலான ஒரு பேனருக்கு 7,906 ரூபாய் செலவு செய்யப்பட்டதாக கணக்கு காட்டப்பட்டதாக ஈபிஎஸ் குற்றம்சாட்டினார். அதற்கு மறுப்புத் தெரிவித்த அமைச்சர் கேஆர் பெரியகருப்பன், 611 ரூபாய் தான் பேனர் ஒன்றுக்கு செலவிடப்பட்டது, எடப்பாடி கூறுவது பொய் என விளக்கம் அளித்தார்.

இந்நிலையில், தஞ்சாவூரில் ஒரு விளம்பர பேனர் 6,700 ரூபாய்க்கு அச்சடிக்கப்பட்டு, ஜிஎஸ்டி வரி 603 உட்பட மொத்தமாக 7,906 ரூபாய் செலவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது என்பதற்கான ஆதாரம் இருக்கிறது என ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

EPS alleged that a banner costing Rs 350 was billed for at Rs 7,906. Minister KR Periyagaruppan denied it and explained that only 611 rupees were spent for one banner. In this case, AIADMK former minister Jayakumar said that there is a circular that 7,906 rupees should be spent per banner.