7 தமிழர் விடுதலைக்காக ஆளுநரிடம் மீண்டும் அழுத்தம் கொடுப்போம்... சொல்கிறார் அமைச்சர் ரகுபதி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நளினி உள்ளிட்ட 7 பேரின் விடுதலை குறித்து தமிழக ஆளுநரிடம் மீண்டும் அழுத்தம் கொடுக்கப்படும் என சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார். 7 பேரின் விடுதலை குறித்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு உள்ளது என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் நல்ல முடிவை தரும் என எதிர்பார்க்கிறோம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி சேலத்தில் மத்திய சிறையில் சுமார் ஒரு மணி நேரம் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அங்கு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரகுபதி, மத்திய சிறையில் கைதிகளின் நிலவரம் குறித்தும் அவருடைய நிலைமையை குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொண்டதாகவும் தற்போது மத்திய சிறையில் 1351 கைதிகள் உள்ளனர் எனவும் பெண்கள் சிறையில் 78 பேர் உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்

ஜனவரி மாத ராசி பலன் 2022 : இந்த 4 ராசிக்காரர்களில் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது

எப்போதும் 800 கைதிகள் வரை மட்டுமே மத்திய சிறையில் இருக்கும் நிலையில் தற்போது அதிகரித்துள்ளது எனத் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

English summary

Law Minister Raghupathi has said that the Governor of Tamil Nadu will be pressured again regarding the release of 7 Tamilar including Nalini. He said there was a case in the Supreme Court regarding the release of 7 people and hoped that the Supreme Court would give a good result.