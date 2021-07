கொஞ்ச நஞ்ச மழையில்லை... மிக மிக கனமழை பெய்யும் மக்களே - 4 நாளைக்கு மழை வச்சு செய்யுமாம்

Chennai

சென்னை: வட தமிழ்நாடு மற்றும் தெற்கு ஆந்திரா பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பசலனத்தின் காரணமாக இன்று நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன முதல் மிக கன மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் நேற்று பல மாவட்டங்களில் விடிய விடிய மழை கொட்டித்தீர்த்தது. கள்ளக்குறிச்சியில் அதிகபட்சமாக 14 செமீ மழை அளவு பதிவாகியுள்ளது. ஆரணி, மரக்காணம் பகுதிகளிலும் 11 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. தியாகதுருகம் பகுதியில் 10 செமீ மழையும் பண்ருட்டி , அம்பத்தூரில் 9 செமீ மழையும் பதிவாகியள்ளது. மதுரை, கொரட்டூர், உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் 7 செமீ மழை அளவு பதிவாகியுள்ளது.

விடிய விடிய கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் தமிழகத்தில் பல ஆறுகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்துள்ளது.

இந்த நிலையில் இன்று முதல் நான்கு நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் மிக மிக அதிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் கூறியுள்ளார்.

வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்தம்... தமிழகத்தில் மிக மிக கனமழை - நல்ல செய்தி சொன்ன வானிலை மையம்

The Met Office has forecast thundershowers at one or two places in the Nilgiris, Coimbatore and Delta districts today due to atmospheric circulation and warming in northern Tamil Nadu and southern Andhra Pradesh.