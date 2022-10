அப்பல்லோவில் ஜெயலலிதாவிற்கு கொடுக்கப்பட்ட ஐஸ்கிரீம்! உணவால் மோசமானது உடல்நிலை- ஆறுமுகசாமி ஆணையம்

Chennai

சென்னை: ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரிக்க அமைக்கப்பட்ட ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான விசாரணை ஆணையத்தின் அறிக்கை இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த அறிக்கையில் ஜெயலலிதா என்னென்ன உணவு வகைகளை சாப்பிட்டார் என்ற விவரமும் இடம் பெற்றுள்ளது.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக தொடர்ந்து சந்தேகங்கள் எழுப்பப்பட்டது.

இதனால் கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை நடத்த ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது.

நல்லாயிருக்காங்க.. இட்லி சாப்பிட்டாங்க.. மாஜிக்கள் என்னா பொய்ய்ய்! உண்மையை தோலுரித்த ஆறுமுகசாமி!

The report of the Commission of Inquiry headed by retired Justice Arumugasamy, set up to inquire into Jayalalithaa's death, was submitted today. This report also contains the details of what types of food Jayalalitha ate.