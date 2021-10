உள்ளாட்சித் தேர்தல் வெற்றியாளர்களுடன்.. பனையூர் சந்திப்பில் விஜய் பேசியது என்ன? வெளியான தகவல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற மக்கள் இயக்கத்தை சேர்ந்த வேட்பாளர்களை (25.10.21) அன்று நடிகர் விஜய் நேரில் சந்தித்து தன் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். இது"பதவி"அல்ல"பொறுப்பு"என்பதை உணர்ந்து பொதுவாழ்வில் தூய்மையையும், நேர்மையையும் கடைப்பிடிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுகொண்டார் என புஸ்ஸி என்.ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட செங்கல்பட்டு, விழுப்பரம், கள்ளக்குறிச்சி, வேலூர், நெல்லை, தென்காசி, ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட 9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் இரண்டு கட்டங்களாக நடந்து முடிந்தது. இதில் பெரும்பாலான இடங்களில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியினர் வெற்றி பெற்றனர்.

இந்நிலையில் முதல்முறையாக தேர்தல் களத்தை சந்தித்த விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினர் 9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டனர். இதில் 129 பேர் வெற்றி பெற்றனர்.

English summary

Actor Vijay met the candidates of the vijay makkal iyakkam who won the rural local body elections (25.10.21) in person and congratulated them. vijay said that this was not a "position" but a "responsibility" and kindly asked him to observe purity and honesty in public life.