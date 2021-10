முல்லைப் பெரியாறு அணை: கேரளாவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறதா தமிழக அரசு?..ஓ.பி.எஸ் வைக்கும் 4 கேள்விகள்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னை: முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் 142 அடியை எட்டாத நிலையில் கேரளாவுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டியதன் அவசியம் என்ன? என்று தமிழக அரசுக்கு அ.தி.மு.க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை: முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் 142 அடியை எட்டுவதற்கு முன்பே, கேரள அரசு முல்லைப் பெரியாறு அணையிலிருந்து கேரளாவுக்கு தண்ணீரை திறந்து விட்டுள்ளது.

அப்போது தமிழக அரசின் அதிகாரிகள் உடன் இருந்ததாகவும் பத்திரிகையில் செய்தி வந்திருப்பதைப் பார்க்கும்போது சொல்லாததையும் திமுக அரசு செய்து வருகிறது என்பது தெளிவாகிறது.

முல்லை பெரியாறு அணை விவகாரம்.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு ஓ.பி.எஸ் கூறிய யோசனை!

English summary

What is the need to open water to Kerala when the water level of Mullaiperiyaru dam does not reach 142 feet? AIADMK coordinator O. Panneer Selvam has questioned the Tamil Nadu government