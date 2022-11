உசுப்பேற்றிவிட்ட கொங்கு புள்ளிகள்.. கம்முனு இருந்த செங்கோட்டையன் கம்பெடுத்து சுத்தக் காரணம் இதானா?!?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவில் ஏற்றம் பெற்ற பிறகு, அமைதியாக இருந்து வந்த செங்கோட்டையன், மீண்டும் அதிரடி காட்டத் தொடங்கியதற்குப் பின்னணியில் இருப்பது ஈரோடு மாவட்ட நிர்வாகிகளின் குமுறல் தானாம்.

அதிமுகவில் கொங்கு மண்டலத்தில் கோலோச்சி வந்த செங்கோட்டையன், 2012க்குப் பிறகு ஜெயலலிதாவால் ஓரங்கட்டப்பட்டார். ஜெயலலிதாவால் ஓரங்கட்டப்பட்ட பலரும், அவரது மறைவுக்குப் பிறகு பல்வேறு உயர்வுகளை அடைந்தபோதும், செங்கோட்டையன் பின்தங்கியே இருந்தார்.

இந்நிலையில் தான், எடப்பாடி அணியில் பலரும் முக்கிய பதவிகளைப் பெறுவதைச் சுட்டிக்காட்டி செங்கோட்டையனின் ஆதரவாளர்கள் அவரை உசுப்பேற்றியுள்ளனர் என்கிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்தே எல்லோரையும் ஓவர் டேக் செய்யும் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறாராம் செங்கோட்டையன்.

English summary

After Edappadi Palaniswami's rise in the AIADMK, Sengottaiyan, who had been quiet, started to show action again, the reason behind it is the fury of the Erode district administrators. Sengottaiyan's supporters pointed out that many of new comers are getting key positions in EPS faction.