அடங்காத பரபரப்பு.. அதிமுக பதவி விஷயத்தில் அடுத்து என்ன? தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி மேஜர் பாயிண்ட்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான ரிமோட் ஓட்டுப்பதிவு தொடர்பான ஆலோசனையில் பங்கேற்க வரும்படி தமிழக தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் அதிமுகவுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டு இருந்தது. கடிதத்தில் ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என இருந்ததால் அதனை அதிமுக திருப்பி அனுப்பியது. இதுபற்றி இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த விஷயத்தில் அடுத்தது என்ன? என்பது பற்றி தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்ய பிரதா சாகு விளக்கம் அளித்துள்ளார். இந்த வேளையில் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் என்ற பெயரில் கடிதம் அதிமுகவுக்கு அனுப்பப்படுமா? என்பது பற்றியும் அவர் தெளிவுப்படுத்தி உள்ளார்.

ஜனவரி 1ம் தேதியை வாக்காளர் தகுதிப்படுத்தும் நாளாக கொண்டு வாக்காளர் பட்டியலை திருத்துவதற்கு இந்திய தேர்தல் கமிஷன் உத்தரவிட்டிருந்தது. அதற்கான பணிகள் நடந்தன.

கடந்த நவம்பரில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அதன்பிறகு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப்பணி தொடங்கியது. வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர்சேர்ப்பு, நீக்கம், திருத்தங்களை மேற்கொள்ளப்பட்டன.

தமிழக இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு.. மொத்தம் 6.20 கோடி வாக்காளர்கள்..சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி டாப்

English summary

The Tamil Nadu Election Commission had sent a letter to the AIADMK to participate in the consultation regarding remote voting for migrant workers. AIADMK sent back the letter for mentioning as coordinator and co-coordinator. As the Election Commission of India has been informed about this, what is the next step in this matter? Chief Electoral Officer of Tamil Nadu Satya Pratha Sahu has given an explanation about this.