அதிமுக 'பொ.செ' ஓபிஎஸ்.. ஆதித்த கரிகாலன் ஈபிஎஸ்.. அதே தப்பை பண்ணிட்டாரு.. அரசியல் விமர்சகர் கருத்து!

Chennai

சென்னை : இன்றைய நிலையில் பொ.செ ஓ.பன்னீர்செல்வம், அதாவது பொதுச் செயலாளர் அல்ல.. பொன்னியின் செல்வன் ஓபிஎஸ், ஆதித்த கரிகாலன் ஈபிஎஸ் என அரசியல் விமர்சகர் தராசு ஷ்யாம் விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு விவகாரம் தொடர்பாக ஓபிஎஸ் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை இன்று விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் பொதுச்செயலாளர் தேர்தல் நடத்த தடை விதித்துள்ளது.

இதனால் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக உள்ள பழனிசாமியை கட்சியின் பொதுச்செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கும் திட்டத்துக்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கும்போது அவசர அவசரமாக தேர்தல் நடத்தும் திட்டத்தில் ஈடுபட்டதே ஈபிஎஸ் செய்த தவறு என்றும், அதனால் தான் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் அரசியல் விமர்சகர், மூத்த பத்திரிகையாளர் தராசு ஷ்யாம் தெரிவித்துள்ளார்.

Supreme Court, hearing the AIADMK general committee appeal case, has banned the general secretary election. This has caused a setback to Edappadi Palanisamy. Political observer Tharasu Shyam has explained who benefits from this order.