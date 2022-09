ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி செல்வதில் என்ன தவறு? ‘எப்பவுமே அமைதியா தான் நடக்கும்’ - தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பேச்சு!

Chennai

சென்னை : காந்தி ஜெயந்தி அன்று ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி சென்றால் என்ன தவறு என தெலுங்கானா மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி செல்ல நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தமிழக அரசு அனுமதி அளித்த நிலையில் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விசிக தலைவர் திருமாவளவன் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினர் காந்தி ஜெயந்தி அன்று பேரணி நடத்துவதில் என்ன தவறு என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தேச உணர்வு உள்ளவர்கள் காந்தி ஜெயந்தி அன்று பேரணி செல்வதில் தவறு எதுவும் கிடையாது என்றும் காந்தி ஜெயந்தி கொண்டாட ஆர்எஸ்எஸ் சகோதரர்களுக்கு மற்றவர்களைப் போல உரிமை உள்ளது என்றும் தமிழிசை தெரிவித்துள்ளார்.

Telangana Governor Tamilisai Soundararajan has questioned why the RSS rally should be banned. Tamilisai said that there is nothing wrong in RSS rally on Gandhi Jayanti.