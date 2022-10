"மூச்சு திணறுது".. பாஜக போடும் கணக்கு.. சைலண்ட்டாக நொறுக்கும் ஸ்டாலின்.. ரவீந்திரன் துரைசாமி கணிப்பு

Chennai

சென்னை: பாஜகவை வலுவாக எதிர்த்தால், அதற்குரிய வாக்கு கிடைக்கும் என்பதை முதல்வர் ஸ்டாலின் உணர்ந்து இருக்கிறார் என்றாலும், எதிர்ப்பு வாக்குகள் சிதற வேண்டும் என்று பாஜகவும் விரும்புவதாக, ரவீந்திரன் துரைசாமி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக அரசியலில் தொடர்ந்து பல்வேறு பரபரப்புகள் அரங்கேறியே வருகிறது. இந்தச் சூழலில் இது தொடர்பாக ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி பிரத்தியேக பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவரிடம், "திமுக பொதுக்குழுவில், பாஜக வெல்வதற்கு எந்த கீழ்த்தரமான செயலையும் செய்யக் கூடும். அரசியலையும் ஆன்மீகத்தையும் இணைக்காதவர்கள் தமிழக மக்கள்.. அதனால் பாஜக தமிழகத்தில் மூச்சு திணறுகிறது" என்று முதல்வர் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தது குறித்து கேள்வி எழுப்பினோம்.. அதற்கு ரவீந்திரன் துரைசாமி அளித்த பதில்தான் இது:

