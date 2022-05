ஆரம்பமே சூப்பர்.. கேரளவில் அடித்து ஆடப்போகும் தென்மேற்கு பருவமழை - தமிழகத்திற்கு எப்படி?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கேரளாவில் தென் மேற்கு பருவமழை கனஜோராக தொடங்கியுள்ளது. ஆரம்பித்த உடனே மழை வெளுத்து வாங்கப்போகிறது. திருவனந்தபுரம் முதல் பாலக்காடு வரையிலான ஒன்பது மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும் என மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பாண்டு தமிழகத்திற்கு இயல்பான மழை கிடைக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வுமையம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் அதிக மழைப் பொழிவைத் தரும் தென்மேற்கு பருவமழை, ஜூன் ஒன்றாம் தேதி கேரளாவில் தொடங்கி செப்டம்பர் மாதம் வரை நீடிக்கும். இந்த நிலையில், இந்த ஆண்டில் கேரள மாநிலத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை மே 29ஆம் தேதியான ஞாயிற்றுக்கிழமையே தொடங்கி விட்டதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கேரளாவில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது மற்றும் கேரளாவில் பருவமழை தொடங்குவதாக அறிவிக்கும் 14 மழைப்பொழிவு கண்காணிப்பு நிலையங்களில், 10 நிலையங்கள் 2.5 மிமீ அல்லது அதற்கும் அதிகமான மழையைப் பெற்றுள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Southwest Monsoon news: (தென்மேற்குப் பருவமழை செய்திகள் கேரளாவில் மஞ்சள் எச்சரிக்கை)Kerala is likely to receive widespread isolated heavy rainfall for the next four days. A yellow alert has been sounded in nine districts from Thiruvananthapuram to Palakkad - warning of isolated heavy rain on Monday.