அழுகை -உருக்கம் -மன்றாடல்! திமுக மாவட்டச் செயலாளர் தேர்தல் விறு விறு! தர்ம சங்கடத்தில் ஸ்டாலின்!

சென்னை: திமுகவில் மாவட்டச் செயலாளர் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் கடந்த வியாழக்கிழமை தொடங்கி நேற்று முன் தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமையுடன் நிறைவடைந்துள்ளது.

பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் போட்டியின்றியும் ஒரு சில மாவட்டங்களில் மட்டும் கட்டும் போட்டியும் நிலவுவதால் திமுக மாவட்டச் செயலாளர் தேர்தல் முடிவுகள் எதிர்பார்ப்புகளை எகிற வைத்துள்ளது.

இதனிடையே எதிர்க்கட்சியாக இருந்த போது கட்சிக்காக கணக்கு வழக்கில்லாமல் செலவு செய்திருக்கிறேன், இந்த சூழலில் என்னை மாற்றுவது நியாயமா எனக் கேட்டு அழுகை -உருக்கம் என சிட்டிங் மாவட்டச் செயலாளர்கள் சிலர் தலைமையிடம் மன்றாடி வருகின்றனர்.

திருவிழா கோலம் பூண்ட அண்ணா அறிவாலயம்! களைகட்டும் திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் தேர்தல்!

The filing of nominations for the district secretary election in DMK started last Thursday and ended the day before yesterday on Sunday.