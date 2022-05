கசியும் தகவல்கள்... கோட்டையில் எங்கு ஓட்டை... கண்காணிக்க முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மின்சார கொள்முதல் தொடங்கி சட்டசபை இடமாற்றம் வரை பல தகவல்களை பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பேசி வருவது திமுக தலைவரும் முதல்வருமான ஸ்டாலினை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. நம்முடைய கோட்டையில் எங்கு ஓட்டை உள்ளது. யார் மூலமாக தகவல்கள் கசிகின்றன என்று கண்காணிக்க உத்தரவிட்டுள்ளாராம் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.

மாமல்லபுரத்தில் புதிய சட்டசபையை அமைக்க திமுக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், இந்த மெகா திட்டத்தின் மூலம் கோபாலபுரம் குடும்பத்தினர் விஞ்ஞான முறையில் மெகா ஊழல் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

சில தினங்களுக்கு முன்பு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை, மின்வெட்டால் நாள்தோறும் தமிழக மக்கள் தூக்கத்தை இழந்து தவிக்கும் அளவுக்கு திமுகவின் ஒராண்டு ஆட்சி வேதனையாக உள்ளது என்றார்.

English summary

MK Stalin, the DMK leader and Chief Minister, was shocked to learn that BJP leader Annamalai had been talking about everything from the purchase of electricity to the relocation of the new assembly. Where is the hole in our castle. The Chief Minister MK Stalin has ordered to monitor through whom the information is leaked.