தமிழ்நாடா? தமிழகமா?’… கண்ணகி காலத்திலும் கொடுமைகள்..-காரசார விவாத களமான சென்னை இலக்கியத் திருவிழா!

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை: முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் ஆட்சியில் தமிழ்நாடு பல புதுமைகளைப் படைத்து வருகிறது. அதற்கு மற்றுமோர் சாட்சிதான் 'சென்னை இலக்கியத் திருவிழா' . "தமிழ்ச் சமூகத்தில் பெண்கள் எப்படிப் பார்க்கப்படுகிறார்கள் என்பது குறித்த இரண்டு வகையான நிலைப்பாடுகள் இருக்கின்றன. இந்த நிலைப்பாடுகள் குறித்த காரசாரமான விவாதம் புதிய சிந்தனைப் போக்குகளை முன்வைத்தன.

English summary

Tamil Nadu has been making many innovations under the rule of Chief Minister Stalin. Another witness to that is the 'Chennai Literary Festival'. “There are two types of positions on how women are viewed in Tamil society. A heated debate on these positions led to new lines of thought.