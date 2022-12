லெட்டரை எடப்பாடி பேருக்கு அனுப்புங்க! குட்டையை குழப்பிய புள்ளி! யாருய்யா அது? துப்பு துலக்கிய ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவில் உட்கட்சி மோதல் நிலவி வரும் நிலையில், ஒரே நாடு ; ஒரே தேர்தல் நடத்துவது குறித்து எடப்பாடியின் கருத்தை அறியும் வகையில் அவருக்கு கடிதம் அனுப்பியது மத்திய அரசின் சட்ட ஆணையம். அந்த கடிதத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை, அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இது எடப்பாடிக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாக பார்க்கப்படுகிறது. சமீபத்தில்தான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தாக்கல் செய்த அதிமுகவின் வரவு செலவு கணக்குகளை தலைமை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.

தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த முடிவை எடப்பாடி தரப்பினர் கொண்டாடி வருகிறார்கள். இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் என்று கையெழுத்துப் போட்டு தாக்கல் செய்த வரவு செலவு கணக்கை அக்டோபர் 3-ந்தேதி ஒப்படைக்கப்பட்டது என தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்த ஒப்புகையை (அக்கனாலெட்ஜ்மெண்ட்) தேர்தல் ஆணையம் தங்கள் இணைய பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.

நீ தலைவனா? நான் தலைவனா? சீண்டி பார்த்த சிவி சண்முகம்? எடப்பாடி தந்த பதிலடி! அதிமுகவில் புது நெருப்பு

English summary

Who did help Edappadi Palanisamy to get the letter from Election Commission? OPS finds out the black sheep?