ஸ்டாலினுக்கு போனை போட்ட "புள்ளி".. யார் அந்த "அமைச்சர்".. கோட்டை வரை பறந்த புகார்.. பரபரக்கும் திமுக

சென்னை: முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு நாலாபக்கமிருந்தும், எதிர்க்கட்சிகளால் விமர்சனங்கள் கூடி வரும் நிலையில், சொந்த கட்சிக்குள்ளேயே தர்மசங்கடங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன.

10 வருடம் கழித்து திமுக ஆட்சியை எட்டிப்பிடித்தது.. அமைச்சர்கள் பதவியேற்று கொண்ட அன்றே, முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களிடம், வார்னிங் ஒன்றை பிறப்பித்திருந்தார்.

அமைச்சர்கள் யார் மீதெல்லாம் புகார்கள், சர்ச்சைகள் எழுகிறதோ, அவைகள் விசாரிக்கப்பட்டு, துறை ரீதியான நடவடிக்கை தயவுதாட்சண்யம் இல்லாமல் எடுக்கப்படும் என்று எச்சரித்திருந்தார்

நாடு விடுதலைக்குப் பின் கோடையில் மேட்டூர் அணை திறப்பு- முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைக்கிறார்

English summary

Who is the DMK Minister and What is the reason for the dissatisfaction of Chief Minister Stalin and Ponmudi கோட்டை வரை திமுக அமைச்சர் மீது புகார் சென்றுள்ளது பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது