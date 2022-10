தூள் தூளாக சிதறுகிறதா எடப்பாடி "கோட்டை".. நேற்று "ஓபிஆர்".. நாளை "ஓபிஎஸ்".. அப்பாவு கையில் கிளைமாக்ஸ்

Chennai

சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் ஆர்பி உதயகுமாரா? ஓ.பன்னீர்செல்வமா? என்பது குறித்து சபாநாயகர் அப்பாவு என்ன முடிவெடுக்க போகிறார் என்ற ஆர்வம் எகிறி வருகிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தலைதூக்கிய சமயம், சில அதிரடிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி மேற்கொண்டார்.. அதன்படி, ஓபிஎஸ் வகித்துவந்த கட்சியின் பொருளாளர் பதவி திண்டுக்கல் சீனிவாசனுக்கு வழங்கப்பட்டது.

பிறகு, ஓபிஎஸ் வகித்து வந்த, சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் பதவிக்கும் வேட்டு வைத்த எடப்பாடி பழனிசாமி, அந்த பொறுப்புக்கு முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் நியமிக்கப்படுவதாக அறிவித்தார்.

அக்.17ல் சட்டப்பேரவை கூடுகிறது.. துணை நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல்.. அப்பாவு அறிவிப்பு!

who is the opposition deputy leader of TN assembly and What decision is Speaker Appavu going to take