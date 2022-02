எடப்பாடி பழனிசாமியா இப்படி?.. இதென்ன லிஸ்ட்லயே இல்லியே.. திமுக வெற்றிக்கு மறைமுக உதவி?

Chennai

சென்னை: விஜயபாஸ்கருக்கு இருக்கும் தைரியம், எடப்பாடிக்கு எப்படி இல்லாமல் போனது, ஓபிஎஸ் அவ்வளவு சொல்லியும் எடப்பாடி பிடிவாதம் பிடிக்க என்ன காரணம்? என்பன போன்ற பல கேள்விகள்தான் அதிமுக கூடாரத்துக்கு ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

நீட் தேர்வு விலக்கு மசோதாவை கவர்னர் திருப்பியனுப்பியதை அடுத்து அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி விவாதித்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

இந்த கூட்டத்தை பாஜக புறக்கணித்தது.. பாஜக புறக்கணிக்கும் என்பது அனைவருக்குமே தெரிந்த விஷயம்தான்.. இதில் ஆச்சரியமோ, அதிருப்தியோ, எதுவுமே இல்லை..

அவங்க சொன்னாங்க செஞ்சாங்களா? அதிமுகவினர் நெஞ்சை நிமிர்த்தி ஓட்டு கேட்கலாம் -எடப்பாடி பழனிசாமி பளீர்

English summary

Why did Edapadi Palanisamy take new decision and what is the reason behind admk boycott all party meeting