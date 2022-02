இதை வச்சுதானே ஆடுனீங்க.. குஷியாக சொன்ன ஓபிஎஸ்! உதறலில் கடுகடுத்த இபிஎஸ்! அதிமுக அப்படியே மாறிடுச்சே!

Chennai

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிமுக தோல்வி அடைந்த நிலையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு மட்டும் சில விஷயங்களால் ஏக குஷியில் இருப்பதாக ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் அதிமுக தரப்பை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது. கடந்த 26 வருடங்களில் இல்லாத மிகப்பெரிய தோல்வியை அக்கட்சி உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெற்று இருக்கிறது. பிரதான எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும், தொண்டர்கள் பலம் இருந்தாலும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிமுக படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது.

21 மாநகராட்சிகளில் அதிமுக ஒன்றை கூட இந்த முறை கைப்பற்றவில்லை. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிமுக 164 மாநகராட்சி வார்டுகளை வென்றுள்ளது. 638 நகராட்சி வார்டுகளை வென்றுள்ளது. 1206 பேரூராட்சி வார்டுகளை அதிமுக இந்த தேர்தலில் வென்றுள்ளது.

தோல்விகளை சந்தித்தாலும் அதிமுக மகத்தான வெற்றி பெற்றுள்ளது ... ஓபிஎஸ் நம்பிக்கை

Why does O Panneerselvam camp is very much happy after the AIADMK downfall in Kongu region in Local Body elections?