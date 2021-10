சுப வீ தலைமையில் குழு.. பாலின சமத்துவமே இல்லை.. சமூக நீதி சாத்தியம் எப்படி .. எழும் விமர்சனங்கள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சுப வீரபாண்டியன் தலைமையிலான சமூக நீதி கண்காணிப்பு குழுவில் உறுப்பினராக ஒரு பெண் கூட இல்லை. பாலின சமத்துவமே இல்லாத குழு எப்படி சமூக நீதியை கண்காணிக்கும் என விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளது.

சமூகநீதி அளவுகோலானது சட்டப்படி முழுமையாகச் செயல்படுத்தப்படுகிறதா என்பதைக் கண்காணிப்பதற்காக 'சமூகநீதிக் கண்காணிப்புக் குழு' அமைக்கப்படும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் ஏற்கனவே அறிவித்து இருந்தார்.

சமூகநீதி அரசாணையின் நூற்றாண்டு நாளினையொட்டி அவர் வெளியிட்டிருந்த அறிவிப்பில், தமிழகஅரசு அமைக்கப்போகும் சமூகநீதிக் கண்காணிப்புக் குழு, கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, பதவிகள், பதவி உயர்வுகள், நியமனங்கள் ஆகியவற்றில் சமூகநீதி அளவுகோல், முறையாக முழுமையாகப் பின்பற்றப்படுகின்றனவா என்பதைக் கண்காணித்து வழிகாட்டும், செயல்படுத்தும் பணிகளை மேற்கொள்வதோடு, இவை சரியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படாவிட்டால், உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அரசுக்குப் பரிந்துரை செய்யும் என்று கூறியிருந்தார்.

சுப வீரபாண்டியனுக்கு புதிய பதவி..! முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

English summary

Not even a single woman is a member of the Social Justice Monitoring Committee headed by Suba Veerapandian. Criticisms have arisen as to how a group with no gender equality can monitor social justice.