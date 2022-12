குரூப் போட்டோவில் சீனியர்கள் நிற்க, உதயநிதி சேரில் அமர்ந்திருந்தது ஏன்? இதான் காரணம்! வந்ததுமே மாஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உதயநிதி ஸ்டாலின், நேற்று அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு ஆளுநர், முதலமைச்சர் உடன் அமைச்சர்கள் குழு புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர். அதில் புதிதாக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்ற உதயநிதி ஸ்டாலின் சேரில் அமர்ந்திருக்க, முந்தைய ஆட்சியிலேயே அமைச்சர்களாக இருந்த சிலர் பின்வரிசையில் நின்றுகொண்டிருந்தனர்.

புதிதாக அமைச்சரவையில் இணைந்திருக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின், நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்ததும், சீனியர்கள் நின்று கொண்டு இருந்ததும் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சிக்கப்பட்டன.

ஆனால், துறை வாரியாக தர வரிசை சீனியாரிட்டி அடிப்படையிலேயே இந்த குழு புகைப்பட நிகழ்வு நடைபெற்றுள்ளது. ஆளுநர் - முதல்வருடன் அமைச்சர்கள் புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ளும்போது துறைவாரியான முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையிலே அமரவைக்கப்படுவார்கள்.

அந்த அடிப்படையிலேயே, தரவரிசை சீனியாரிட்டியில் 10வது இடம் பிடித்த உதயநிதி ஸ்டாலின், முதல் முறை அமைச்சரானதுமே, குழு புகைப்படத்தில் முன்வரிசையில் அமர்ந்துள்ளார்.

TN cabinet ministers took a group photo with the Governor and Chief Minister after Udhayanidhi Stalin assuming charge as the Minister yesterday. Udhayanidhi, who was newly inducted into the cabinet, was sitting in chair, while some seniors were standing in the back row. On the basis of Inter-se-seniority, Udhayanidhi Stalin sit in the front row.