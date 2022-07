சகஊழியர் முன் கணவரை சந்தேகப்படுவது கொடுமையானது! தம்பதிக்கு விவாகரத்து வழங்கிய சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சக ஊழியர்கள் முன்பு கணவரின் நடத்தை தொடர்பான சந்தேகத்தில் திட்டுவது என்பது கொடுமையானது எனக்கூறி தம்பதி ஒருவருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விவாகரத்து வழங்கி உள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒருவர் கல்லூரியில் பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கும் அரசு பள்ளி ஆசிரியை ஒருவருக்கும் திருமணம் நடந்தது.

இவர்களின் திருமணம் 2008ல் நடந்தது. திருமணமான புதிதில் தம்பதி மகிழ்ச்சியாக வாழ துவங்கினர். இந்த தம்பதிக்கு ஒரு குழந்தை உள்ளது.

விவாகரத்து பெண்கள் தான் குறி! அக்கா,தங்கை ஆபாச கதைகள்! வக்கிரம் பிடித்த விக்ரம் வேதா! மிரண்ட சென்னை!

English summary

The Madras High Court has granted divorce to a husband on the ground of cruelty by his wife, the Madras High Court recently observed that the act of wife suspecting the character of the husband and making allegations of extra marital affair in the presence of his colleagues would all amount to mental cruelty.