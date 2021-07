எனது வழக்கு மூலமே திமுகவின் நாடகம் முறியடிப்பு.. ஆனால் மேல்முறையீடு செய்யப்போவதில்லை.. கரு நாகராஜன்

Chennai

சென்னை: தான் தொடர்ந்த வழக்கில் நீட் தேர்வு நடைபெறும் என்பதை உயர் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியிருப்பதன் மூலம் திமுகவின் நாடகம் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்ட பாஜக பொதுச் செயலாளர் கரு நாகராஜன், இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்யப்போவதில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.

நீட் தேர்வால் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து ஆராய ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஏகே ராஜன் தலைமையில் தமிழ்நாடு அரசு குழு ஒன்றை அமைத்தது.

தமிழ்நாடு அரசு இந்தக் குழுவை அமைக்கப் பிறப்பித்த அரசாணையை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழக பாஜக பொதுச் செயலாளர் கரு நாகராஜன் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

English summary

BJP general secretary Karu Nagarajan said he would not appeal against the Madras High court verdict on the NEET committee case. Madras high court dismissed Karu Nagarajan's case against the NEET committee.