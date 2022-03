ஆஹா.. இது வேற லெவல் உத்தரவு.. பைக் ரேஸில் சிக்கிய இளைஞருக்கு சென்னை ஹைகோர்ட் கொடுத்த நூதன தண்டனை!

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பைக் ரேசில் ஈடுபட்டதற்காக கைது செய்யப்பட்ட இளைஞருக்கு ஜாமீன் வழங்கிய சென்னை உயர்நீதிமன்றம், அவர் ஸ்டான்லி மருத்துவமனை விபத்து அவசர சிகிச்சை பிரிவில் வார்டு பாய்களுக்கு உதவியாக ஒரு மாதம் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற நிபந்தனை விதித்துள்ளது.

சென்னை கொருக்குப்பேட்டை கார்நேசன் நகரை சேர்ந்தவர் பிரவீன். 21 வயதாகும் இவர் கடந்த மார்ச் 20 ஆம் தேதி சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துமனை ரவுண்டானாவில் இருந்து மூலகொத்தளம் நோக்கி நண்பர்களுடன் பைக் ரேஸ் சென்றுள்ளார். அவர்கள் மீது அப்பகுதியில் பைக் மெக்கானிக்காக உள்ள சார்லஸ் வண்ணாரப்பேட்டை காவல்நிலையத்தில் புகாரளித்தார்.

The Chennai High Court has granted bail to a youth arrested for engaging in bike racing, on condition that he work for one month assisting ward maids in the accident emergency department of Stanley Hospital