டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி "கணக்கு".. திமுகவை புட்டு புட்டு வைத்து.. பாஜகவுடன் கூட்டணியா.. என்ன சொல்கிறார்?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுக அரசை டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி விமர்சித்துள்ளதுடன், பல்வேறு கேள்விகளையும் தமிழக அரசுக்கு எழுப்பி உள்ளார்.. அத்துடன் முக்கிய கோரிக்கை ஒன்றையும் விடுத்துள்ளார்.

விரைவில் எம்பி தேர்தல் வரப் போகிறது.. இதற்கு தேசிய கட்சிகள் தயாராகி வருகின்றன.. தமிழகத்திலும் அதற்கான முன்னெடுப்புகள் இப்போதே ஆரம்பமாகிவிட்டன.

அந்த வகையில், புதிய தமிழகம் கட்சி என்ன செய்ய போகிறது என்ற ஆர்வமும் எழுந்துள்ளது.. கடந்த மார்ச் மாதம், டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி தலைமையில் ஒரு கூட்டணி உருவானது.

English summary

With whom is doctor krishnasamy going to form an alliance and why did he slams dmk government டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி யாருடன் கூட்டணி வைப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது