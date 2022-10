வாழ்ந்தால் உன்னோடு..ஆசை காட்டி மோசம் செய்த அபிநயா! மூனே மாசத்தில் எஸ்கேப்! புலம்பும் புது மாப்பிள்ளை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை அருகே திரைப்படங்களில் வருவது போல காதல் வசனங்கள் பேசி பேக்கரியில் பணியாற்றிய நபரை தனது வலையில் வீழ்த்தியதோடு திருமணமான 100 நாட்களுக்குள் காதலனை ஏமாற்றி நகை பணத்துடன் மாயமான பெண்ணை காவல்துறை தேடி வருகிறது. பேக்கரியில் ஆரம்பித்த காதல் கதை காவல் நிலையம் வரை வந்த பின்னணி குறித்து பார்க்கலாம்..

என்ன நடக்கிறது என்றே தெரியவில்லை!. தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களில் மட்டும் கணவனை விட்டு மாயமாகும் பெண்கள், கள்ளக்காதலுக்காக கணவனை கொலை செய்யும் பெண்கள் என நாளுக்கு நாள் செய்திகள் வெளியாகி பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இப்படி ஏமாறும் ஆண்கள் ஒரு பக்கம், பெண்களை ஏமாற்றும் ஆண்கள் ஒரு பக்கம் என பட்டியல் நீளும் நிலையில் புதுவித மோசடி ஒன்றும் அரங்கேறி வருகிறது. நீண்ட நாட்களாக திருமணம் ஆகாத நபர்களை குறி வைத்து திருமணம் செய்து மோசடி செய்யும் பெண்கள் குறித்த செய்திகளும் வெளிவந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன.

எடப்பாடி பழனிசாமி மீது வழக்குப்பதிவு? - அமைச்சர் ரகுபதி சொன்ன பதில்! லகான் முதல்வர் ஸ்டாலின் கையில்!

English summary

Police are looking for a mysterious woman who lured a bakery worker into her trap by speaking romantic lines near Chennai and cheated her boyfriend with jewelry money within 100 days of their marriage.