அத்தனை சிபாரிசு.. “எப்படி நீங்க வந்தீங்க?” இளைஞரணி புதிய நிர்வாகிகளை அழைத்து உதயநிதி கொடுத்த மெசேஜ்!

சென்னை : திமுக இளைஞரணி துணை செயலாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டவர்களை தனது வீட்டுக்கு அழைத்துப் பேசி, அவர்களுக்கு முக்கியமான அறிவுரைகளைக் கூறியிருக்கிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின். உயர்மட்டத் தலைவர்கள் பலரும், இந்தப் பதவிக்கு சிபாரிசு செய்தும் அதையெல்லாம் ஏற்காமல், நானே உங்களைப் பார்த்துப் பார்த்து தேர்வு செய்துள்ளேன், என் நம்பிக்கையைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசியிருக்கிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

உங்களிடம் நான் எதிர்பார்ப்பதெல்லாம் உழைப்பு உழைப்பு உழைப்புதான், மாவட்ட அமைப்பாளர்களாக நீங்கள் பணியாற்றியதை விட இந்தப் பொறுப்பில் இன்னும் வேகமாகச் செயல்பட வேண்டும் என ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

மேலும், புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை, இல்லந்தோறும் இளைஞரணி திட்டத்தை ஒருங்கிணைத்து நடத்துவது பற்றிய ஆலோசனைகளையும் புதிய நிர்வாகிகளுக்கு வழங்கியுள்ளார் உதயநிதி.

