20 ஆயிரம் கிலோமீட்டர்தான்.. பஸ்ஸே போகுது! பைக்கில் லண்டன் செல்ல யூடியூபர் டிடிஎஃப் வாசன் ஆயத்தம்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பைக்கிலேயே லண்டனுக்கு போக முடிவ செய்திருக்கிறோம் என பிரபல டிராவல் விலாகரான டிடிஎஃப் வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

சமூகவலைதளங்களில் சமையல் செய்தும், நடனம் ஆடியும், பாட்டு பாடியும், ரிவ்யூ கொடுத்தும் பல கோடிக்களை சம்பாதித்து வருகிறார்கள். இதை சினிமா, சின்னத்திரை பிரபலங்கள் மட்டுமில்லாமல் சாமானிய பெண்களும் ஆண்களும் குழந்தைகளும் இதை செய்து வருகிறார்கள்.

ஒரு யூடியூப் சேனல் போதும், நல்ல கன்டென்ட் போதும் வீட்டிலிருந்தபடியே பிரபலமாகலாம். ஆனால் உழைப்பு நிச்சயம் முதலீடாக போட வேண்டும். அந்த வகையில் இளசுகளின் மனங்களை யூடியூப் மூலம் கவர்ந்தவர் டிடிஎஃப் வாசன்.

லட்சக்கணக்கில் கூட்டம் வந்ததே! கடைசியில் இப்படியா நடக்கணும்? புலம்பி தள்ளிய TTF வாசன்.. அட பாவமே!

English summary

You Tuber TTF Vasan wants to travel from Delhi to London through Bike. This tgrip needs Rs 50 lakhs. So he is seeking for sponsers.