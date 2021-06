மதன் ஆடிய ஆட்டம் என்ன.. இப்போ போச்சா.. 2 ஆடி கார்கள் பறிமுதல்.. வங்கியிலுள்ள 4 கோடி முடக்கம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பாலியல் ஆபாச பேச்சுக்கள் மூலம் பல கோடி சம்பாதித்த பப்ஜி மதன் மற்றும் மனைவி கிருத்திகா வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த வங்கி கணக்கில் ரூ.4 கோடி பணம் இருந்த அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் 2 ஆடி சொகுசு மற்றும் ஆடம்பர கார்களையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

பல தோழிகளுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை பணம் கொடுத்து மதனுடன் சேர்ந்து யூடியூப் வீடியோவில் பேச வைத்துள்ள தகவலும் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

என்னை மன்னிச்சுடுங்க சார்.. போலீசை கண்டதும் காலில் விழுந்து கெஞ்சிய பப்ஜி மதன்.. பரபரப்பு சம்பவம்!

English summary

The bank accounts of PUBG Madan and his wife Krithika, who made several crores through sexual speech, have been frozen. Shocking information has come out that there was Rs 4 crore in this bank account. Police also seized 2 Audi luxury and luxury cars. The information that he had paid up to Rs 5 lakh to several friends and made them talk to Madan in a YouTube video has also caused a stir.