வேலை செய்த கடையிலேயே கைவரிசை.. ஒரு கிலோ தங்கநகையுடன் ஓட்டம்.. வடமாநில இளைஞருக்கு வலை

Coimbatore

oi-Mani Singh S

கோயமுத்தூர்: கோவையில் தான் வேலை செய்த தங்க நகைப்பட்டறையில் இருந்தே ஒரு கிலோ தங்க நகையை கொள்ளையடித்து விட்டு தப்பி சென்ற வட மாநில இளைஞரை போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தேடி வருகின்றனர்.

கோயமுத்தூர் வெரைட்டி ஹால் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட எம்.என்.ஜி தெருவில் தங்க நகைப்பட்டறை நடத்தி வருபவர் மோகன் குமார்.

ராஜவீதி சண்முகா நகர் பகுதியில் வசித்து வரும் இவர் கடந்த 12 ஆண்டுகளாக அங்கு நகைப்பட்டறை கடை நடத்தி வருகிறார்.

கோவை அருகே ரயில் மோதி யானை பலி.. ரயில்வே பொதுமேலாளர் ஆஜராக உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!

English summary

The police have set up a special team to search for a young man from the northern state who fled after robbing a kilo of gold jewelery from the gold jewelery shop where he worked in Coimbatore.