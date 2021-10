பாஜக மீது கை வைத்தால்... திமுகவுக்கு வட்டியும், முதலுமாக திருப்பிக் கொடுப்போம் -அண்ணாமலை

Coimbatore

oi-Arsath Kan

கோவை: பாஜக மீது கை வைத்தால் திமுகவுக்கு வட்டியும் முதலுமாக திருப்பிக் கொடுக்கப்படும் எனக் கூறியிருக்கிறார் அக்கட்சியின் தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை.

கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது அவர் இதனைக் கூறியிருக்கிறார்.

மேலும், திமுக ஆட்சியில் ஊழல் நடைபெற தொடங்கிவிட்டதாக பல செய்திகள் வெளிவரத் தொடங்கியும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மவுனம் காப்பது ஏன் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை வினவியுள்ளார்.

English summary

Annamalai says, If we lay hands on the BJP, we will pay back the to the DMK