உதயநிதி ஸ்டாலின் கார் கமலாலயம் வர தகுதியில்லை! “இருண்ட கால ஆட்சியின் ட்ரைலர்” அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : உதயநிதி ஸ்டாலினின் கார் கமலாலயம் வர தகுதியில்லை எனவும், உதயநிதி ஸ்டாலின் சினிமாவில் நடிப்பதை குறைத்து விட்டு மக்கள் பணி செய்தால் மட்டுமே கமலாலயம் வர அவர் அருகதையை பெறுவார் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

கோவை விமான நிலையத்தில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் கடந்த 10 நாட்களாக அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டால் கிராமப்புற மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்

தொட்டிக்குள் இறங்கியவர்கள் அடுத்தடுத்து பலி.. மதுரையில் விஷ வாயு தாக்கி 3 பேர் மரணம்.. வழக்குப்பதிவு

இந்த மின்வெட்டை பார்க்கும் பொழுது 2006 இல் இருந்து 2011வரை இருண்ட கால ஆட்சியாக இருந்த திமுக ஆட்சியின் ட்ரெய்லர் போல் உள்ளதாக தெரிவித்தார்.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has said that Udayanithi Stalin's car does not deserve to come to the Kamalalayam and that he will only get close to coming to the Kamalalayam if people stop working and stop working in the Udayanithi Stalin cinema.