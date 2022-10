உளவுத்துறையை மாற்றணும்.. காவல்துறையை சுதந்திரமா செயல்பட விடணும்.. முதல்வருக்கு அண்ணாமலை அட்வைஸ்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவை சம்பவத்தை போன்று மீண்டும் நிகழாமல் இருக்க சில ஆலோசனைகளை வழங்க கடமைப்பட்டுள்ளதாக கூறி, பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.

கோவை உக்கடம் கார் வெடிப்பு விவகாரம் தொடர்பான உயர்மட்ட ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின்னர் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் என்ஐஏ விசாரணைக்கு பரிந்துரைத்தார்.

கோவை சம்பவ விசாரணையை தமிழக முதல்வர் தேசிய புலனாய்வு முகமைக்குப் பரிந்துரைத்ததை தமிழக பாஜக வரவேற்பதாக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

தேச பாதுகாப்பில் திமுக அரசுக்கு அக்கறை இல்லை.. உளவுத்துறையை முறையாக பயன்படுத்தவில்லை- அண்ணாமலை பரபர!

English summary

Police unit should be allowed to function independently: TN BJP president Annamalai has given 4 advices to TN Chief Minister Stalin to prevent a repeat of the Coimbatore car blast incident.