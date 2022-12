2 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கு குறி.. தமிழகத்தில் களமிறங்கிய ஜேபி நட்டா.. கோவையில் இன்று பாஜக வியூகம்

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தென்மாநிலங்களில் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்பில் பாஜக திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வரும் நிலையில் அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா இன்று தமிழகம் வருகை தர உள்ளார். கோவை, நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதியை குறிவைத்து இன்று மேட்டுபாளையத்தில் நடக்கும் பாஜக முகவர்கள் கூட்டத்தில் ஆலோசனைகளை அள்ளி வீசும் ஜேபி நட்டா, அதன்பிறகு பொதுக்கூட்டத்திலும் பேச உள்ளார்.

2024ல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. மத்தியில் 2வது முறையாக ஆட்சி செய்யும் பாஜக, ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்ய முயன்று தேர்தல் பணிகளை துவங்கி உள்ளது.

வடமாநிலங்களில் பாஜகவுக்கு செல்வாக்கு உள்ள நிலையில் தென்மாநிலங்களில் கர்நாடகா தவிர பிற மாநிலங்களில் பாஜகவுக்கு போதிய வரவேற்பு இல்லாத நிலை உள்ளது.

நீலகிரி, கோவை தான் டார்கெட்.. டிச.27ல் தமிழகம் வரும் ஜேபி நட்டா.. முக்கிய தகவலை கூறிய சுதாகர் ரெட்டி

English summary

BJP National President JP Nadda is scheduled to visit Tamil Nadu today as the BJP is planning to win more seats in the southern states in the 2024 parliamentary elections. JP Natta, who is throwing suggestions at the meeting of BJP agents in Mettupalayam targeting the Nilgiris parliamentary constituency in Coimbatore, is also going to address the public meeting after that.