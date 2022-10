கோவையின் காவல் தெய்வங்கள்..காவல்துறைக்கு அண்ணாமலை பாராட்டு.. சிலிண்டர் வெடிப்பு என்று கூறுவது ஏன்?

Coimbatore

கோவை: கோவையில் மிகப்பெரிய சம்பவம் நடைபெறாமல் உயிரை பணயம் வைத்து தடுத்து நிறுத்திய காவல் தெய்வங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி என்று பாஜக மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார். அதே நேரத்தில் தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நிகழ இருந்த சம்பவத்தை வெறும் சிலிண்டர் வெடிப்பு என்று மட்டும் காவல்துறையினர் கூறுவது ஏன் என்றும் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கோவை உக்கடம் அருகே கோட்டைமேடு ஈஸ்வரன் கோவில் முன்பாக கடந்த 23ம் தேதியன்று அதிகாலை மாருதி கார் ஒன்று வெடித்துச் சிதறியது. இதில் காரில் இருந்த நபர் உடல் கருகி உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உக்கடம் காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு என்ஐஏ வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

கார் வெடிப்பு நிகழ்ந்த கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவிலில் பாஜக மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை இன்று சாமி தரிசனம் செய்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை, கோவை நகரம் 1998 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த குண்டு வெடிப்பிற்கு பிறகு பின்னோக்கி சென்றுள்ளது.

BJP state president Annamalai has said that he is very thankful to the police officers who risked their lives to prevent a major incident from happening in Coimbatore. At the same time, Annamalai has also questioned why the police are saying that the suicide attack was just a cylinder explosion.