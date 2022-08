மாணவிகளும் போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி இருப்பது வேதனை - கல்லூரி விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு!

Coimbatore

கோவை : போதைப் பழக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர்களால் மாநில வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிறது. மாணவிகள் சிலரும் போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையானது கவலை அளிக்கிறது என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

கோவை, பீளமேட்டில் உள்ள பி.எஸ்.சி கல்லூரியின் பவள விழா நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்றுப் பேசினார்.

அப்போது மாணவ மாணவிகள் மத்தியில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையான இளைஞர்களை மீட்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்தார்.

கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வந்துள்ள, தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், கோவை அவிநாசி சாலையில் உள்ள பி.எஸ்.ஜி.கலை அறிவியல் கல்லூரியின் பவள விழாவில் கலந்து கொண்டார்.

Some of the girl students are addicted to drugs. Students should be taught discipline along with good education : Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin speech at PSG College, Coimbatore.