தேர்தலுக்கு முன் பேரூராட்சியை தட்டி தூக்கிய திமுக..செந்தில் பாலாஜி வியூகத்தால் அதிர்ச்சியில் அதிமுக

கோவை : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறாத நிலையில் அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே ஒரு பேரூராட்சியை திமுகவினர் ஒட்டுமொத்தமாக கைப்பற்றியுள்ளது அதிமுகவினரை கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19 ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

இதற்காக தமிழகம் முழுவதும் வேட்பு மனு தக்கல் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளயதையடுத்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளில் அரசியல் கட்சியினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். கவர்ச்சிகரமான திட்டங்கள் மூலம் வாக்களர்களை கவர வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசி வருகின்றனர்.

English summary

The AIADMK has shocked the AIADMK by capturing a municipality near Pollachi in Coimbatore district, which is considered to be the AIADMK's stronghold, in the absence of urban local body elections.