விளம்பரத்துக்காக அரசியல் செய்ய மாட்டேன்! ஒரே கையெழுத்து எல்லாம் சரியாயிடும்! கோவையில் அன்புமணி உறுதி!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : நான் ஒரு அடையாளத்துக்காக அரசியல் செய்பவன் அல்ல, விளம்பரத்துக்கு செய்பவன் அல்ல. உண்மையாக, உணர்வுபூர்வமாக செய்பவன் என நொய்யல் ஆற்றை மீட்டெடுப்போம் என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பேசியுள்ளார்.

நொய்யல் ஆற்றை மீட்டெடுப்போம் என்ற தலைப்பில் பசுமைத்தாயகம் மற்றும் கொங்கு பகுதியில் உள்ள சமூகத் தொண்டு அமைப்புகள் நடத்தின. இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பசுமை தாயகத்தின் முன்னாள் தலைவரும், பாமக தலைவரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாஸ் சிறப்புரையாற்றினார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர்," 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நொய்யல் ஆற்றில் உள்ள நீரினை அள்ளி குடிக்கலாம். 2500 ஆண்டுகள் இந்த நொய்யலாற்றுக்கு வரலாறு இருக்கிறது. அப்பொழுதே கிரேக்க, ரோமானியர்களுடன் வணிகம் செய்த தொல்லியல் ஆவணங்கள் இருக்கின்றன.

English summary

I don't do politics for an identity, I don't do it for publicity. PMK president Anbumani Ramadoss spoke at the seminar on the theme of "Let's restore the Noyyal river as a sincere and conscientious doer".