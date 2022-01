உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சியே இல்லையா? கோவையில் பெண் முகத்தில் ஆசிட் வீசிய கும்பல்

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை: கோவை அருகே கணவரை பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த பெண்ணின் முகத்தில் மர்ம கும்பல் ஆசிட் வீசியுள்ள கொடூர சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் பெண்களின் முகத்தில் ஆசிட் வீச்சு சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. தமிழகத்திலும் இதுபோன்ற ஒரு சில சம்பவங்கள் நடைபெற்று பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

ஆசிட் வீச்சால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் தங்கள் வாழ்வை தொலைத்துவிட்டதாக கருதுவதோடு வெளியிடங்களுக்குச் சென்று தங்கள் முகத்தை காட்டவே அல்லல்படும் அவல நிலையும் நீடித்து வருகிறது. மேலும் பார்வைக் குறைபாடு உள்ளிட்ட இன்னல்கள் ஏற்படுவதோடு, சில சமயங்களில் உய்யிரிழப்புகள் ஏற்படுவதும் நிகழ்ந்துள்ளது.

English summary

Police are investigating a case in which a mysterious gang threw acid on the face of a woman who was living apart from her husband near Coimbatore.