ஷாக்.. ஐஎஸ் கொடி! சுவற்றில் வரையப்பட்ட ‘சிக்னல் கோட்’! ஜமேஷா முபினின் வீட்டில் அதிர்ந்த அதிகாரிகள்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஜமேஷா முபின் குறித்த தகவல்கள் நாளுக்கு நாள் வெளியாகி வரும் நிலையில், உயிரிழந்த ஜமேஷா முபின் ஐஎஸ்ஐஎஸ் இயக்கத்துடன் தொடர்பில் இருந்ததற்கான வலுவான ஆதாரங்கள் என்.ஐ.ஏ. அதிகாரிகளிடம் சிக்கியதாக கூறப்படுகிறது.

கோவை டவுன்ஹால் பகுதியில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் அருகில் ஞாயிறன்று அதிகாலை கார் ஒன்று தீ பற்றியதில் அதில் இருந்த ஒருவர் உடல் கருகி உயிரிழந்தார். காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்ததால் கார் தீ பற்றியதாக கூறப்பட்டது.

இது குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், காரில் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தது யார் என்பது குறித்து தெரியாமல் இருந்தது. இதனையடுத்து தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு, எடிஜிபி தாமரைன் கண்ணன் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு நடத்தினர்.

English summary

As the information about Jamesha Mubin involved in the Coimbatore car blast incident is coming out day by day, NIA has strong evidence that the deceased Jamesha Mubin was connected with ISIS. It is said that he was caught by the authorities.