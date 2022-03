ஈஷா யோகா மையத்தில் மகா சிவராத்திரி விழா: ஓம் பிர்லா,அண்ணாமலை பங்கேற்பு.. கங்கனா ரனாவத் அசத்தல் நடனம்

Coimbatore

oi-Veerakumar

கோவை: கோவை ஈஷா யோகா மையத்தில் நடைபெற்ற மகா சிவராத்திரி விழாவில் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா, பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை, சி.டி.ரவி, பாஜக முக்கிய நிர்வாகிகள், நடிகை கங்கனா ரனாவத் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்கள் உட்பட பல்லாயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டு கலை நிகழ்ச்சிகளை கண்டு களித்தனர். மேலும் வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டனர்.

ஈஷா யோக மையத்தில் மகா சிவராத்திரி விழா: ஓம் பிர்லா, அண்ணாமலை பங்கேற்பு.. கங்கனா ரனாவத் அசத்தல் நடனம்

கோவை ஈஷா யோகா மையத்தில் மகா சிவராத்திரி விழா விமரிசையாக நடைபெற்றது.

மீண்டும் மீண்டும் அதையே சொல்லும் அண்ணாமலை... பாஜக 3-வது பெரிய கட்சியாக உருவெடுத்துவிட்டதாம்!

நேற்று மாலை 6 மணிக்கு தியான லிங்கத்தில் பஞ்சபூத ஆராதனையுடன் தொடங்கிய மகா சிவராத்திரி விழாவில் ஆதியோகி சிலைக்கு முன்பாக இன்று காலை 6 மணி வரை பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த கலைஞர்களின் இசை மற்றும் நடன நிகழ்ச்சிகள் இடம் பெற்றன.

English summary

The Maha Shivaratri celebrations at the Isha Yoga foundation in Coimbatore were attended by tens of thousands of people including Lok Sabha Speaker Om Birla, BJP Tamil Nadu leader Annamalai, CT Ravi, key BJP executives and actress Kangana Ranaut. Were also involved in worship.